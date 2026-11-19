Il Comune di Selargius stringe un patto con la Procura di Cagliari per contrastare l’abusivismo edilizio e le violazioni ambientali. Dopo il sì in Giunta, oggi il sindaco Gigi Concu ha firmato il protocollo d’intesa con il Procuratore capo Rodolfo Maria Sabelli. Un documento che rafforza la collaborazione istituzionale e permette di migliorare strumenti e sistemi di contrasto agli abusi edilizi e ai reati ambientali.

Il protocollo punta a promuovere azioni congiunte e soluzioni operative concrete, per rendere effettive le demolizioni necessarie al ripristino dello stato dei luoghi dopo abusi edilizi e reati ambientali.

Nel documento vengono stabiliti anche i criteri di priorità per l’esecuzione dei provvedimenti, già adottati dalla Procura di Cagliari. Prima fascia: condanne relative ad opere abusive in area vincolata di rilevante impatto ambientale, con pericolo idrogeologico o pregio dell'area. Seconda fascia: condanne per opere interamente abusive in area vincolata. Terza fascia: ampliamenti in area vincolata su immobili preesistenti. Quarta fascia: abusi integrali in area non vincolata. Quinta fascia: ampliamenti in area non vincolata.

«Un impegno concreto, perché legalità, tutela del territorio e rispetto dell'ambiente non sono per noi slogan e si costruiscono con il lavoro comune tra istituzioni», scrive Concu sui social.