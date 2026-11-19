La lavorazione del rame sarà la protagonista dell'appuntamento culturale che si svolgerà sabato a partire dalle 17 nel museo Maratè di Isili che aprirà le porte a curiosi e appassionati per scoprire un'arte antica e affascinante.

Ad organizzare l'evento l'Associazione Iscandula e dal Museo gestito dalla cooperativa sa Frontissa.

Nel corso della serata verranno proiettate delle diapositive risalenti agli anni ‘80 per ripercorrere una storia lontana ma che continua a vivere ancora oggi. Interverranno all'incontro Dante Olianas e il ramaio isilese Luigi Pitzalis.