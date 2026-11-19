La lavorazione del rame sarà la protagonista dell'appuntamento culturale che si svolgerà sabato a partire dalle 17 nel museo Maratè di Isili che aprirà le porte a curiosi e appassionati per scoprire un'arte antica e affascinante.
Ad organizzare l'evento l'Associazione Iscandula e dal Museo gestito dalla cooperativa sa Frontissa.
Nel corso della serata verranno proiettate delle diapositive risalenti agli anni ‘80 per ripercorrere una storia lontana ma che continua a vivere ancora oggi. Interverranno all'incontro Dante Olianas e il ramaio isilese Luigi Pitzalis.
Figlio e nipote di ramai, Luigi porta avanti anche queste tradizioni grazie ai tre figli, Paolo, Andrea ed Eleonora che hanno ereditato quest'arte e, ognuno a proprio modo, la sta personalizzandola rendendola attuale ma senza snaturarla. Dunque il lavoro del ramaio continua con la produzione tipica della tradizione legata al mondo agro-pastorale, alla cucina, pezzi pregiati che sopravvivono al progresso, ma non mancano delle varianti che hanno portato ad usare il rame per realizzare oggetti d'arredo o gioielli. All'inocntro sarà presente l'assessore alla cultura Ilse Atzori e il dottor Sandro Ghiani che ha curato l'allestimento del museo.