Microchip gratuito per i cani, una mattinata dedicata alla tutela degli animali e alla lotta contro l’abbandono. L’appuntamento è per mercoledì 9 dicembre a Selegas, dove il Comune organizza la Giornata del microchip, offrendo ai proprietari la possibilità di registrare e identificare gratuitamente i propri amici a quattro zampe. L’iniziativa si svolgerà dalle 9 alle 11 nel piazzale del Teatro Comunale, in via Umberto I, 67, con la collaborazione dei veterinari dell’Asl Sardegna e il supporto di Microchip Italia. Nel corso della mattinata sarà possibile effettuare l’applicazione del dispositivo e procedere all’iscrizione all’anagrafe canina, senza alcun costo e senza necessità di prenotazione.

Il microchip, applicato sottopelle in pochi istanti, rappresenta uno strumento fondamentale per l’identificazione degli animali. In caso di smarrimento, consente infatti di risalire rapidamente al proprietario e agevola il ricongiungimento con la famiglia. L’iscrizione all’anagrafe canina è inoltre prevista dalla legge e costituisce un importante mezzo di contrasto all’abbandono, oltre che uno strumento per garantire maggiore tutela e controllo sul territorio. Per partecipare sarà sufficiente presentarsi nel luogo indicato, accompagnati dal proprio cane, nella fascia oraria prevista. Per ulteriori informazioni sono disponibili i numeri 388 0482054 e 070 985828.