Circa 150 dosi di hashish e diversi telefoni cellulari sono stati trovati all'interno del carcere di Cagliari-Uta. Lo fa sapere, in una nota, la Fns Cisl che esprime «vivo apprezzamento per l'importante operazione condotta dal personale del corpo di polizia penitenziaria». L'operazione sotto il coordinamento del comandante di reparto e del suo vice, ha visto il prezioso contributo del nucleo cinofili antidroga di stanza nel carcere di Nuoro-Badu 'e Carros: determinante è stato anche il fiuto di Leo, cane antidroga grazie al quale è stato possibile individuare la sostanza stupefacente.

«Il sequestro rappresenta un duro colpo alle attività illecite all'interno dell'istituto, contrastando la circolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di dispositivi telefonici che consentono comunicazioni non autorizzate con l'esterno», fa sapere la Fns Cisl - Ancora una volta, la polizia penitenziaria ha dimostrato che, nonostante le difficoltà operative e le criticità che caratterizzano il sistema penitenziario, professionalità, capacità investigativa e spirito di servizio costituiscono un presidio imprescindibile di legalità e sicurezza».

«L'importante risultato conseguito, tuttavia, non può far dimenticare che non si tratta del primo rinvenimento di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari all'interno dell'istituto», prosegue il sindacato, «il ripetersi di simili episodi dimostra quanto il fenomeno sia persistente e quanto sia necessario intervenire non soltanto attraverso le operazioni di controllo e sequestro, ma soprattutto rafforzando le misure di prevenzione per contrastare l'introduzione di materiale illecito».

(Unioneonline/En.Ne.)