Un altro tassello nel percorso di riqualificazione dello stadio comunale Mario Tiddia di Sarroch. Sono stati consegnati alle società sportive Asd Gioventù Sarroch Calcio e Real Cocciula i nuovi spogliatoi dell'impianto, completando un importante intervento di ammodernamento della struttura.

Un investimento complessivo da un milione e mezzo di euro in spese in conto capitale, di cui un milione finanziato attraverso contributi della Regione. «L'obiettivo era dotare Sarroch di un impianto sportivo completamente rinnovato, come previsto nel nostro programma», spiega l'assessore ai Lavori pubblici Umberto Russo. «In due anni e mezzo abbiamo completato un investimento importante. Gli interventi sono stati realizzati con caratteristiche tecniche pensate per consentire alla struttura di ospitare attività calcistiche di livello Serie D. Avere nel nostro territorio un impianto di questa qualità è motivo di orgoglio per l'amministrazione comunale».

Il percorso di riqualificazione era iniziato con la risistemazione delle tribune, conclusa nel 2024, ed è proseguito con l'inaugurazione del campo da calcio a 11 in erba sintetica nel dicembre 2025. Oggi lo stadio dispone anche di un campo da calcio a 5 in sintetico, spogliatoi distinti per i due impianti, una palestra attrezzata con macchinari professionali e un nuovo sistema di illuminazione su tutte le aree sportive.

I nuovi locali sono inoltre dotati di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, una soluzione che contribuisce a migliorare l'efficienza della struttura. Un insieme di interventi che amplia le possibilità di utilizzo dello stadio, rendendolo una risorsa per le società calcistiche del territorio e una struttura potenzialmente attrattiva anche per altre squadre.

Soddisfazione anche da parte del consigliere comunale con delega allo Sport, Marcello Masu, che sottolinea il valore dell'investimento soprattutto per le nuove generazioni. «Una struttura di questo tipo permette ai ragazzi di vivere lo sport nelle migliori condizioni, con spazi adeguati. Per noi è fondamentale che possano crescere in un ambiente curato, nel quale allenarsi insieme e condividere esperienze. Un impianto così può fare la differenza per le società e per i giovani che già lo frequentano, ma anche avvicinare nuovi ragazzi allo sport e alla nostra comunità».