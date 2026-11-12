Il rapporto tra gli antichi navigatori e le figure eroiche invocate per proteggersi dai pericoli del mare sarà al centro del quarto appuntamento della rassegna di studi e conferenze “Oltre Itaca. Naufragi, alterità e geografie del ritorno”, in programma domani, venerdì 13 novembre, alle 18, al Museo archeologico Domu Nosta di Senorbì.

L'incontro, dal titolo “Odisseo protettore dei naviganti nel mondo greco: dati acquisiti e questioni aperte”, sarà curato da Francesco Demuro e rientra nel ciclo di approfondimento scientifico organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari e la rivista Medea. Rivista di Studi Interculturali.

La relazione prende spunto dalla recente tesi magistrale in Archeologia discussa da Demuro all'Università di Cagliari, dove il giovane studioso frequenta attualmente la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. Nel suo percorso di formazione ha maturato esperienze nei cantieri di scavo di Nora e del sito di Santu Teru, a Senorbì, e svolto un periodo di ricerca all'estero all'Istituto di Archeologia Classica dell'Università di Tubinga, in Germania.

Al centro della conferenza il legame tra i culti eroici e la navigazione nel mondo greco, tra l'età arcaica e quella classica. L'analisi si concentrerà sulle credenze e sulle pratiche rituali attraverso le quali i navigatori cercavano protezione durante i viaggi per mare, affiancando alle competenze tecniche l'invocazione di divinità ed eroi. Tra queste figure, Odisseo occupa un posto particolare: protagonista di un viaggio segnato da naufragi e pericoli, rappresenta l'esperienza del navigante esposto all'imprevedibilità del mare, ma capace di affrontare le avversità grazie alla propria astuzia e all'intervento divino. Attraverso l'esame di testimonianze archeologiche e iconografiche, Demuro approfondirà come il mito del ritorno di Odisseo abbia trovato riscontro anche nelle pratiche cultuali delle comunità antiche.