«Dalla relazione della Dia non emerge alcun elemento che consenta di correlare la presenza di detenuti al 41 bis a un aumento della criminalità in Sardegna. L'impegno mio e di questo governo è sempre stato e continuerà a essere quello di riservare la massima attenzione ai territori, mantenendo ai più alti livelli l'attività di prevenzione e di contrasto a ogni forma di criminalità».

A parlare è Matteo Piantedosi, intervenuto dopo le polemiche sull’informativa in Parlamento e sul trasferimento nell’Isola dei detenuti in regime di 41 bis

Il ministro dell’Interno in una nota cita anche i dati positivi sulla criminalità in Sardegna: «I reati sono diminuiti del 7% rispetto allo scorso anno, quando già si era registrato un calo del 2,5%. Un andamento positivo che trova conferma nei numeri di Cagliari, con una riduzione dell'8,5%, di Sassari, del 6,5%, e di Nuoro, del 4,5%».

«Pressoché inesistente» l’incidenza dei reati di natura associativa, specifica Piantedosi, che poi cita la relazione della Dia per rispondere alle preoccupazioni dei sardi per i detenuti sottoposti al regime speciale trasferiti nell’Isola: «In nessun passaggio dedicato alla Sardegna si fa riferimento ai detenuti sottoposti al regime del 41 bis, le cui caratteristiche, a partire dalle stringenti limitazioni ai colloqui, riducono fortemente le esigenze del cosiddetto pendolarismo dei familiari. La relazione della Dia rileva la presenza sull'isola di alcune famiglie di detenuti mafiosi, un fenomeno noto da anni, senza associarlo ad alcun incremento della criminalità sul territorio».

Il documento, osserva ancora il ministro, «dà conto della costante attività di analisi e monitoraggio, anche in chiave preventiva, dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata».

Infine, Piantedosi rivendica anche il rafforzamento degli organici delle forze di polizia, «incrementati di oltre 100 unità nell’ultimo anno in Sardegna». L’obiettivo, conclude, «è fare ancora di più, e con le prossime immissioni in servizio dei giovani che stanno completando i corsi di formazione, destineremo ulteriori risorse anche alla Sardegna».

(Unioneonline)