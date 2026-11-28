Due serate per esplorare l'autodeterminazione femminile tra musiche e culture popolari, in Europa come oltreoceano: si apre ad Ales l'annuale incontro "Scegli le tue armi. Quando la musica si fa protesta" dell'Archivio Partecipato delle Sottoculture Popolari, organizzato dall'Associazione Casa Natale Gramsci in collaborazione con l'Associazione Dalton e la Biblioteca Comunale, ospite proprio della storica dimora del più celebre alerese, in corso Cattedrale 14.

Una due-giorni che debutta già in data odierna alle 18, in una prima serata presentata sotto il titolo "Il disco": ad aprire le danze è il talk "Per una dimensione collettiva e femminista del canzoniere", con le ricercatrici Alessia Masini – studiosa di Popular Music, autrice di "Siamo nati da soli" e partecipante al progetto dell'ateneo di Torino "Atlante della discografia antagonista in Italia 1958-1980" – e Fiamma Mozzetta, docente di Popular Music alla capitolina John Cabot University, che insieme vanno a ripercorrere i due dischi "Generazione Vietnam" e "Canti di donne in lotta", editi nel 1975 per Dischi dello Zodiaco. Con la moderazione della sociolinguista Sara Federico, dell'Università di Aix-Marseille, l'incontro viene poi seguito dal concerto di Frana, alias artistico della cantautrice ravennate (e fondatrice dei Comaneci) Francesca Amati, in scena con un progetto dalle sonorità folk, blues e alternative.

Quella di domenica, sempre a cominciare dalle 18, è invece una serata sul tema "Le parole" che vede in scena il reading musicale de "Le donne nel blues", con i Bumblebee Maze: nato nel 2017 tra i boschi del Monte Arci e formato da Manuela Fenu (voce) e Francesco Demelas (chitarra e stomp box), il duo attraversa le radici culturali africane, l'America coloniale, le lotte per i diritti civili e il movimento femminista, richiamando anche la visionaria concezione dello stesso Gramsci, che guardava al jazz come primo embrione di una nuova, ventura civiltà euroafricana.

La ricorrenza annuale dell'Archivio trae il suo titolo dalla raccolta di scritti sulla musica del teorico, critico e docente britannico Mark Fisher, quella "K-punk 3" pubblicata in Italia solo nel 2021, e segue la proiezione primaverile del documentario incentrato proprio sull'autore di culto. L'idea è infatti quella di immaginare insieme i futuri possibili oltre il "realismo capitalista" a partire dalle tendenze militanti dal basso, da sempre linfa vitale per la musica in tutto il mondo. L'iniziativa viene supportata dalla Regione, con il patrocinio del Comune.