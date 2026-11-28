L’amministrazione comunale di Stintino ha presentato il progetto definitivo di riqualificazione della frazione di Pozzo San Nicola. La sindaca Rita Limbania Vallebella: "Le nostre borgate non sono periferie, ma il cuore pulsante del territorio di Stintino, e meritano spazi pubblici all'altezza di chi le vive tutto l'anno." Le opere previste sono finalizzate a restituire nuovo decoro e funzionalità alla piazza. Il progetto prevede

una grande aiuola centrale fiorita e nuove sedute curve in pietra chiara, pensate per favorire la socialità quotidiana, oltre ad un elegante pergolato frangisole, nuove alberature e un punto informativo dedicato. Inoltre è previsto un nuovo impianto di illuminazione scenografica che renderà la piazza sicura e vissuta anche nelle ore serali, oltre alle colonnine di ricarica per e-bike e smartphone. Un investimento per migliorare la qualità della vita dei residenti e portare nuovo movimento anche fuori dalla stagione estiva. L’amministrazione intende proseguire nella politica di riqualificazione dei quartieri per offrire nuovi spazi di riposo e sosta, aumentando la qualità della vita dei residenti.