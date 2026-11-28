Sono arrivati da lontano per lei. Dal Piemonte e dalla Germania. Hanno percorso migliaia di chilometri per un solo motivo: esserci. Il 25 novembre, nella casa di famiglia a Urzulei, Emilia Monni ha spento cento candeline. Oggi, la casa di famiglia è tornata a essere quella di una volta: piena di voci, di figli, di nipoti, di profumo di cucina. Tre figli sono rientrati dal Piemonte, dove vivono da anni. Ad aspettarli c’era l’unica figlia rimasta in Ogliastra, a Tortolì.

Quattro figli di nuovo insieme, di nuovo attorno alla mamma. Con loro anche una nipote arrivata dalla Germania. La famiglia di nonna Emilia, nel tempo, è diventata grande: 11 nipoti e 9 pronipoti. Tre generazioni intorno a una donna che della famiglia è sempre stata il centro silenzioso e forte. Casalinga, donna di campagna. Emilia ha passato la vita tra casa e campi, con le mani nella terra e il cuore sempre rivolto ai suoi.

A rendere ancora più speciale la giornata ci sono stati anche l’amministrazione comunale e il parroco, don Evangelista Tolu, che hanno voluto portare alla nonnina il saluto e l’abbraccio di tutta la comunità. A mezzogiorno, la famiglia si è riunita a tavola. Il pranzo dei 100 anni è stato semplice e vero. Prosciutto locale, formaggio, pigiolu e pane di patate. I sapori di sempre.