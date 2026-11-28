Il 2 dicembre Giulia Giornaliste Sardegna e l’Università degli Studi di Cagliari organizzano una giornata dedicata all’hate speech, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, l’Ordine degli Avvocati del Foro di Cagliari e l’Ordine degli Assistenti sociali della Sardegna. L’iniziativa si svolgerà nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura – Unica e prevede oltre trenta interventi, articolati in tre momenti distinti: la mattina sarà dedicata agli incontri con le studentesse e gli studenti di nove scuole superiori di Cagliari; nel pomeriggio si terrà un corso di formazione rivolto a giornaliste e giornalisti, avvocate e avvocati, assistenti sociali. La giornata si concluderà con una tavola rotonda dedicata alle riflessioni finali e alla stesura di un manifesto contro il linguaggio d’odio.

Quando i discorsi d’odio diventano linguaggio quotidiano, il rischio è che discriminazione, intolleranza e aggressività vengano progressivamente normalizzate. Di fronte alla loro crescente diffusione nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nella politica, sul web, nei social network e negli ambienti digitali, diventa sempre più urgente sviluppare strumenti efficaci di prevenzione e contrasto. Una responsabilità che riguarda tutti e coinvolge istituzioni, mondo dell’informazione, scuola e professioni, chiamati a un impegno comune per promuovere una cultura del rispetto e contrastare ogni forma di discriminazione.

È questo l’obiettivo dell’importante iniziativa dedicata all’hate speech “Dalla parola al pregiudizio alla discriminazione. L’odio corre, il dovere di fermarlo”, in programma mercoledì 2 dicembre nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari. L’evento è organizzato da Giulia Giornaliste Sardegna e dall’Università degli Studi di Cagliari, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, l’Ordine degli Avvocati del Foro di Cagliari e l’Ordine degli Assistenti sociali della Sardegna, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica istruzione.

Una giornata di confronto e approfondimento che vedrà la partecipazione di oltre trenta esperte ed esperti, pronti a mettere a disposizione le proprie competenze ed esperienze a beneficio delle classi scolastiche, del pubblico presente e dell’intera comunità.

Dalle 9.00 alle 19.30 il programma si articolerà in tre momenti: la mattina sarà dedicata all’incontro con le classi di nove scuole superiori di Cagliari; nel pomeriggio si svolgerà il corso di formazione rivolto a giornalisti/e, avvocate/i e assistenti sociali; infine, una tavola rotonda offrirà l’occasione per un confronto conclusivo e una sintesi dei lavori.

«Il cosiddetto “linguaggio d’odio” ha a che fare con la vulnerabilità digitale. Parole e toni di voce possono diventare violenza relazionale, incoraggiata dall’anonimato, dalla percezione che non ci siano conseguenze immediate, dall’impossibilità di provare empatia. Per questo è importante evidenziare i meccanismi che favoriscono la diffusione di hate speech e come contrastarne gli effetti, sia da utenti della rete che nei ruoli professionali legati al giornalismo e alla comunicazione», sottolinea Elisabetta Gola, prorettrice delegata per la Comunicazione e l’immagine dell’Università degli Studi di Cagliari.