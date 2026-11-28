Tre date nell'intreccio di rock e canzone d'autore italiana, tra un inedito dialogo e un interprete d'eccezione a seguire: la trentaduesima edizione del festival Animanera Mediterranea prosegue anche in questo weekend, a partire da stasera al Centro culturale di Dorgali, dove alle 20:30 salgono sul palco Cristiano Godano dei Marlene Kuntz ed Enrico "Drigo" Salvi dei Negrita con il dialogo musicale di "Cose umane". Curata da L'Intermezzo, la rassegna replica l'appuntamento domenica alla stessa ora anche al Teatro Eliseo di Nuoro, luogo che il 3 dicembre farà invece da teatro all'atteso concerto di Bobby Solo, ancora una volta alle 20:30.

Un incontro tra due mondi del cantauto-rock italiano, che in "Cose umane" vede i repertori dei due musicisti intrecciarsi, fra i brani solisti e in gruppo di Godano – di cui ultima fatica è "Stammi accanto" (2025), che segue a cinque anni di distanza l'esordio in solo "Mi ero perso il cuore", finalista al Premio Tenco – e una selezione di canzoni dei Negrita confezionata da Drigo, tra cui "Dannato vivere", "Com'è possibile" e celebri cover, da "Harvest Moon" di Neil Young a "Karma Police" dei Radiohead. Lo scambio spontaneo tra i due artisti alterna così momenti intimi e adrenalinici, infuocando nella replica di domani anche il palcoscenico nuorese su cui, qualche giorno dopo, sale il grande Bobby Solo.

Un nome che non ha bisogno di presentazioni, e che da ben sessantadue anni continua a lasciare il suo indelebile segno nella canzone leggera italiana: alias Roberto Satti, romano e classe 1945, l'inteprete esploso con "Una lacrima sul viso" e plurivincitore di Sanremo, nel 1965 e nel 1969 – oltre che militante dei Robot insieme a Rosanna Fratello e Little Tony, negli anni Ottanta – arriva nel capoluogo barbaricino con oltre mezzo secolo di ballate romantiche e rock'n'roll tradizionale.

La rassegna, concepita per intrecciare radici afroamericane e cultura mediterranea, continua nelle prossime settimane con Sarah Jane Morris il 12 dicembre e Alessandro Preziosi il 13 dicembre, prima di calare il sipario con i cori gospel che del periodo natalizio.