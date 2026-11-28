Nuovo appuntamento con "Famiglie a Teatro" la storica rassegna della compagnia la Botte e il Cilindro dedicata ai bambini e ai ragazzi, sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Comune di Sassari e Fondazione di Sardegna. Domenica 29 novembre alle 18 il sipario si apre per "Angelina nel deserto".

Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Instabile di Paulilatino ed è adatto soprattutto a bambine e bambini fra i 3 e 10 anni.

Angelina, una bambina vispa e molto curiosa, ispirata dai racconti del padre che conosce bene il deserto del Sahara, inizia un lungo viaggio fantastico che la porterà a conoscere l’albero Cactus che diventerà il suo compagno d’avventura. Con lui giungerà nella verde terra di Karim il gigante e di sua sorella Amira, incontrerà i Beduini che le offriranno il pane azzimo e farà la conoscenza di Pietra bianca e Pietra nera.