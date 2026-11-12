La sperimentazione della Ztl nel centro storico di Oristano potrebbe durare molto meno dei tre mesi previsti. A meno di due settimane dall’avvio, a chiedere lo stop è Sardegna al Centro 20Venti, proprio il movimento politico che esprime l’assessore all’Urbanistica Paolo Angioi.

La posizione è stata assunta durante una riunione del Coordinamento provinciale, alla presenza del coordinatore regionale Antonello Peru, del segretario provinciale Giancarlo Mameli, degli iscritti e degli amministratori. La richiesta è netta: interrompere la sperimentazione e rinunciare all’attuazione definitiva della Ztl.

A pesare sono le proteste di cittadini e commercianti e le criticità emerse nei primi giorni. «Una sperimentazione deve servire a verificare la validità di una scelta, non a giustificarne la prosecuzione a ogni costo», sostiene il movimento, che giudica inopportuna la coincidenza con le festività natalizie.

Sarà Angioi a portare la richiesta in Giunta. «La fase sperimentale sarebbe dovuta partire nel periodo estivo od al massimo dal 1 settembre al 30 novembre, si ritiene sbagliato sperimentarla nel periodo natalizio». L’assessore propone di valutare la Ztl soltanto in estate, dopo aver preparato il centro e la viabilità, affinché diventi «uno strumento di sviluppo e non un ostacolo alla crescita di Oristano». Per i residenti, inoltre, suggerisce una quota di parcheggi riservati.