Sarà una pariglia tutta al femminile a guidare la prossima Sartigliedda invernale. In testa ci sarà Laura Firinu, 14 anni, scelta per vestire i panni di su Componidoreddu nell’edizione dell’8 febbraio 2027. Per la giovane amazzone, proposta dall’Asd Ippica Giara Oristanese, è un riconoscimento che premia un percorso costruito negli anni, tra passione per i cavalli e una familiarità ormai consolidata con la manifestazione: ha partecipato a sette edizioni, ricoprendo i ruoli di segundu e terzu, e ha conquistato tre stelle, con su stoccu e la spada.

La nomina è stata ufficializzata dalla Pro Loco di Oristano, presieduta da Ilaria Canu. Laura, che pratica equitazione dall’età di sei anni ed è iscritta all’associazione dal 2019, guiderà la pariglia in sella a Silanesu, cavallo giarab sauro di dieci anni, già rodato per questo tipo di appuntamento.

Al suo fianco ci saranno Benedetta Lai, nata nel 2009, e Francesca Dessì, classe 2014 e già Componidoreddu nell'edizione estiva del 2025. La partecipazione dell’Asd Ippica Giara Oristanese sarà più ampia: oltre alla pariglia di testa, scenderanno in pista altri 23 allievi, dai 6 ai 17 anni.

La presentazione ufficiale di su Componidoreddu si terrà il 7 dicembre, alle 19, nella tradizionale vigilia dell’Immacolata, davanti al Direttivo della Pro Loco. A fare da cornice saranno i mini Tamburini e mini Trombettieri «Pacifico Tratzi» dell’associazione.