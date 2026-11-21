Il Comune di Cabras è alla ricerca di un nuovo comandante della polizia locale. A questo scopo ha pubblicato il relativo bando. Secondo quanto riportato nella documentazione, possono partecipare i dipendenti assunti a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione con il profilo "Funzionario di Vigilanza" o analogo, in possesso di una laurea triennale o magistrale (o equivalente) in materie giuridiche o economiche coerenti con il profilo professionale. L'interessato si impegna altresì a non richiedere mobilità per i successivi 5 anni (salvo casi eccezionali motivati). La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento "inPA". La scadenza per partecipare alla selezione è fissata al 21 dicembre.

La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto della preparazione professionale specifica, in particolare sulla normativa in materia di polizia stradale, ambientale, amministrativa, commerciale, edilizia e giudiziaria. Ma verrà valutato anche il grado di autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro. Il colloquio si svolgerà il 29 dicembre 2026 alle 10.

La data di assunzione è presumibilmente prevista per il mese di gennaio 2027. Il dipendente è esente dall’obbligo del periodo di prova, purché abbia superato un periodo analogo presso l’amministrazione di provenienza. Il nuovo comandante prenderà il posto di Barbara Poddi, che a settembre scorso aveva preso in mano le redini dopo le dimissioni del comandante Lucio Formisano, 61 anni. Era arrivato nel paese lagunare dieci mesi prima, dopo aver ricoperto per anni il ruolo di vice comandante a Bonorva. «Si è dimesso per motivi personali», aveva spiegato il sindaco Andrea Abis, «Cabras è un paese difficile, impegnativo. C'è una mole di lavoro non indifferente da portare avanti. Soprattutto in estate, sia per la presenza dei turisti lungo la costa, sia per i tanti eventi che si organizzano da giugno a settembre». Il sindaco aveva affidato l'incarico in via provvisoria a Barbara Poddi, che aveva già ricoperto lo stesso ruolo anni fa.