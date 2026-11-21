A pochi giorni dalla denuncia pubblica e dall'esposto inviato agli enti competenti, arrivano i primi risultati sulla statale 292, nel tratto in corrispondenza del cosiddetto “ponte di Suni”, da tempo al centro delle proteste per i continui allagamenti che interessano la carreggiata durante le precipitazioni più intense.

A comunicare con soddisfazione l'avvio degli interventi è il sindaco di Tinnura, Piero Fadda, che sottolinea la rapidità della risposta. «I lavori sono iniziati più celermente del previsto e questo è molto importante per mettere in sicurezza quel pezzo di arteria stradale molto importante per tanti comuni della Planargia», afferma il primo cittadino. La questione era esplosa nelle scorse settimane quando il tratto della starad si era trasformato più volte in una sorta di lago artificiale. In alcuni casi l'acqua aveva raggiunto anche i trenta centimetri sulla carreggiata, creando pesanti disagi alla circolazione e, soprattutto, seri rischi per la sicurezza degli automobilisti. Una situazione che comprometteva i collegamenti tra Tinnura, i centri limitrofi della Planargia e l'Oristanese, suscitando la preoccupazione di residenti e pendolari. Di fronte al ripetersi del problema, l'amministrazione comunale aveva deciso di passare dalle segnalazioni formali a una vera e propria diffida nei confronti di Anas, coinvolgendo anche Regione Sardegna, Provincia di Oristano e Prefettura.