Non solo incendi e alluvioni: il nuovo Piano di Protezione civile di Oristano prende in esame una gamma molto più ampia di emergenze, compreso il possibile cedimento delle dighe a monte della città. Il documento, aggiornato dopo anni e approvato ieri sera dal Consiglio comunale con 18 voti favorevoli, punta a rendere più efficace la macchina dei soccorsi e a individuare in anticipo le situazioni di maggiore vulnerabilità.

Tra gli scenari più delicati c’è quello di un eventuale collasso della diga Cantoniera, insieme agli invasi di Pranantoni e Santa Vittoria. Le simulazioni individuano un’area potenzialmente interessata da un’inondazione molto estesa, che richiederebbe una gestione sovracomunale e regionale. Il Piano considera inoltre rischi sismici, maremoti, emergenze radiologiche e nucleari, rientro incontrollato di detriti spaziali e incidenti negli stabilimenti Medea e Ultragas.

Illustrato dal geologo Antonello Frau, il documento comprende 46 tavole cartografiche, un database georeferenziato e la mappatura delle persone con disabilità, ancora da completare. Individuate criticità idrauliche al Foro Boario, in via Campania, a Silì e a Massa Maiuragineddu. Per coordinare gli interventi sono previste 11 funzioni di supporto al Centro operativo comunale, dedicate a settori come sanità, assistenza, volontariato, viabilità e logistica, oltre a 23 punti di monitoraggio sul territorio. «L’evacuazione rimane sempre l’ultima scelta», ha ricordato Frau, sottolineando l’importanza dell’informazione ai cittadini. Per il sindaco Massimiliano Sanna il Piano è «una fotografia dettagliata e dinamica del nostro territorio».

Nel dibattito Francesco Federico ha chiesto di completare i dati sulla popolazione esposta e definire procedure per assistere anziani e persone non autosufficienti. Sergio Locci ha sollecitato risorse, mezzi e formazione, evitando «qualsiasi forma di improvvisazione». Giuseppe Obinu ha proposto di considerare anche blackout e interruzioni idriche. Gianfranco Porcu ha richiamato la necessità di convenzioni con il volontariato e formazione dei cittadini, anche nelle scuole. Antonio Iatalese, per l’Udc, ha chiesto che il Piano sia «costantemente aggiornato e accompagnato da interventi concreti».