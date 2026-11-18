Il Comune di Morgongiori ha pubblicato un avviso per la raccolta delle domande di ammissione a componente della Compagnia Barracellare. Potranno richiedere l’ammissione coloro che hanno compiuto i 18 anni, godono dei diritti civili e politici, hanno la residenza o il domicilio a Morgongiori. Sono previsti titoli di preferenza, come l’aver fatto parte di precedenti Compagnie barracellari, il servizio nelle forze armate o di polizia, l’appartenenza ad associazioni di Protezione Civile e la conoscenza del territorio. Le domande potranno essere presentate utilizzando il modulo presente nel sisto istituzionale dell’ente o negli uffici comunali, con copia di un documento di identità e curriculum vitae, entro il 30 novembre. La consegna delle richieste possono essere effettuate a all’Ufficio Protocollo del Comune o via PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it). Per informazioni si può contattare l’Ufficio Amministrativo.