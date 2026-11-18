Fa tappa a Pau e Morgongiori, il fine settimana del 21 e 22 novembre, l’iniziativa “Forestas Insieme – Festival delle Foreste Sarde”, la festa itinerante dei demani forestali regionali tra ambiente, cultura e comunità. Obiettivo dell’iniziativa, organizzata dall’Agenzia Regionale “Forestas”, è quello di rafforzare il legame tra cittadini e foreste ed evidenziare il ruolo strategico del bosco come bene comune ecologico. Quello di Pau e Morgongiori è il terzo appuntamento, dopo quelle di Seui (a Montarbu) e Pattada (Monte Lerno).

Nel fine settimana dedicato al Monte Arci, il via è previsto sabato 21, alle 16, nel Centro Polifunzionale del Comune di Morgongiori, con il Convegno che avrà come tema "Foresta e lavoro: filiere sostenibili e servizi ecosistemici", alla presenza degli esperti del settore, incentrato sulla produzione vivaistica forestale, la valorizzazione della flora sarda, biodiversità, apicoltura e prevenzione incendi.

A seguire, esposizione e laboratorio di semina. Domenica 22, dalle 9 alle 16.30, la “Giornata in foresta”, nel presidio Forestale Monte Arci–Pau “Sennixeddu/Prau Mau”. Una giornata immersiva, con visita guidata al "Bosco da fiaba", tra le opere di “land art” e affioramenti archeologici, 4 diversi percorsi trekking guidati (con passaggi verso Beda Manca, Trebina Longa e i cantieri forestali), Mountain Bike tra le piste forestali, laboratori didattici e tiro con l'arco per bambini e adulti, yoga e meditazione nel bosco, degustazione di prodotti tipici e momento musicale con il “Coro Tenores di Forestas”.