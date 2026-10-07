Il cantiere delle prossime comunali si allarga. Dopo il polo centrista, anche Progetto Sardegna avvia il proprio percorso in provincia e guarda a Oristano, senza escludere una candidatura alle prossime elezioni.

Nel mirino c’è innanzitutto la situazione politica del capoluogo. Il movimento parla della «irrisolta crisi politica in seno all’Amministrazione Comunale di Oristano» e della necessità di «un nuovo progetto anche per l’antica capitale giudicale». L’obiettivo è portare «una nuova visione e nuovi interpreti» per «superare la crisi amministrativa e politica che ha caratterizzato la consiliatura in corso».

Il progetto punta a riunire sensibilità differenti: «Miriamo ad unire valori e idee di ispirazione civica, democratica e progressista, centrista e europeista, autonomista ed indipendentista, con l’obiettivo di dare il via ad un profondo cambiamento».

E sul voto il movimento mette nero su bianco che «non escludiamo affatto la nostra partecipazione alle prossime elezioni comunali nei vari centri della provincia, Oristano compresa». Nei prossimi mesi sono previsti gli incontri pubblici di “ProgettiAmoOristano”, per raccogliere idee e proposte.

A coordinare Progetto Sardegna per la provincia sono Roberto Martani e Marco Garau di Uras, affiancati da Laura Casula e Antoni Urru per ProgettoGiovani e da una squadra impegnata su scuola, welfare, ambiente, attività produttive, lavori pubblici e territorio.

© Riproduzione riservata