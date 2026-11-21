Il Documento unico di programmazione 2027-2029, approvato dalla giunta guidata dalla sindaca Monica Ortu il 18 novembre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) e presentato al Consiglio comunale, delinea gli interventi previsti per i prossimi anni, tra riqualificazione urbana, sicurezza e miglioramento dei servizi.

Il programma triennale delle opere pubbliche indica un valore complessivo di 5 milioni e 260 mila euro. Tra i progetti principali figurano la rigenerazione degli ambienti della scuola primaria e secondaria, con 4 milioni e 10 mila euro, il centro civico, con 700 mila euro, e il campo sportivo di via Roma, con 250 mila euro.

Il Dup comprende inoltre il recupero del mercato civico di piazza Martiri d’Italia, la messa in sicurezza della chiesa di San Paolo, interventi sulle strade rurali e sulla viabilità urbana, oltre alla valorizzazione di piazza Marconi, dove i lavori sono già in corso per 590 mila euro.

Previsti anche interventi per l’illuminazione pubblica, l’area Pip e la progettazione del Canale di Guardia, finanziata con 191 mila euro per la tutela dal rischio idrogeologico.