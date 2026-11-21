L'elenco dei problemi è lungo, ecco perché si fa sentire il Comitato Unisal, nato a giugno scorso con l'obiettivo di tutelare il diritto alla salute. In una nota inviata a Marilena Muggianu, direttrice del Distretto socio-sanitario di Ales-Terralba, la presidente del Comitato Laura Dessì ha elencato tutte le segnalazioni e le proposte dei cittadini volte a migliorare il servizio per la comunità.

«Attualmente, l'ambulatorio di Uras non dispone di uno spazio esterno in cui affiggere gli orari dei turni Ascot e della Guardia Medica - si legge nel documento - E poiché non tutti i cittadini (specialmente i più anziani o chi è di passaggio) utilizzano i canali social, le chiediamo l'autorizzazione a installare una bacheca esterna in cui poter esporre e aggiornare regolarmente tali orari». Ma non solo. Alcuni utenti hanno segnalato che, nelle ultime settimane, l'ambulatorio infermieristico risultava scoperto a partire dalle 11 -11:15. Le chiediamo gentilmente se siano subentrate modifiche rispetto all'orario ufficiale originario (10:00-12:00), così da poter aggiornare correttamente la cittadinanza».

C'è poi la proposta di un "Vaccino day": «Al fine di incentivare la campagna vaccinale antinfluenzale e ridurre i disagi legati agli spostamenti della popolazione fragile, le proponiamo di organizzare una o due giornate dedicate direttamente presso l'ambulatorio di Uras. Il nostro Comitato è a disposizione per supportare la Asl nella gestione logistica e organizzativa dell'evento». Intanto, ieri la Asl ha fatto sapere che questo fine settimana il servizio di guardia medica non sarà attivo dalle 20 di oggi alle 8 di domani e per tutta la giornata di domenica.