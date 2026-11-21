Si riaccende il confronto politico sul progetto Iscol@. Il gruppo di minoranza Prospettiva Comune, guidato da Gianni Meloni, punta il dito contro la gestione dei finanziamenti destinati all'edilizia scolastica. Secondo l'opposizione, il Comune «ha restituito al Ministero dell'Istruzione circa 375 mila euro relativi a un finanziamento non utilizzato e non impegnato nei tempi previsti, ai quali si aggiungono ulteriori 135 mila euro da restituire a breve. E' la dimostrazione - aggiunge la minoranza- di una gestione irresponsabile, soprattutto alla luce del fatto che altri comuni beneficiari degli stessi programmi hanno già completato e inaugurato le nuove strutture scolastiche». Di tutt'altro avviso il sindaco Salvatore Pes, che respinge le accuse. «E' una polemica alimentata già in chiave elettorale – afferma Pe- perché la restituzione delle somme relative al finanziamento decaduto era prevista e condivisa con il Ministero da tempo. , Il Comune ha infatti ottenuto un nuovo finanziamento di importo superiore». Pes rivendica inoltre la scelta di rivedere profondamente il progetto originario, portando il quadro economico dagli iniziali 900 mila euro a circa 2,5 milioni e adeguandolo alle nuove normative in materia di sicurezza e adeguamento sismico. «Oggi - afferma - il progetto è rifinanziato, abbiamo richiesto l'anticipazione di 475 mila euro e siamo in attesa degli ultimi nulla osta necessari. Siamo alle battute finali di un percorso condiviso con la Regione».