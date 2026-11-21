Il teatro come ponte tra territori, lingue e generazioni. È l’idea che anima la nuova edizione della Rassegna Teatro Etnico 2026, promossa dalla Pro Loco Arborea APS, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato al Turismo. Sul palco del Teatro Salesiano, in Piazza Maria Ausiliatrice, saliranno compagnie provenienti dalla Sardegna e dal Veneto, per un cartellone che unisce spettacolo, conoscenza e confronto tra comunità diverse.

Il calendario spazia dalla commedia contemporanea alle opere in lingua sarda, con incursioni nel mondo dell’infanzia e nelle tradizioni popolari. Un programma pensato per raccontare la pluralità delle identità culturali del Paese e per custodire patrimoni linguistici e sociali che sono una ricchezza collettiva.

«La cultura vive quando viene condivisa», spiega Claudio Macchia della Commissione Cultura. «Questa rassegna vuole essere un ponte tra territori, lingue, tradizioni e generazioni differenti. Al pubblico offriamo l’occasione di riscoprire il valore delle proprie radici e, allo stesso tempo, di conoscere esperienze che arrivano da altre realtà». Un’idea condivisa anche da Marta Panzica, della medesima commissione, per la quale il teatro è prima di tutto un luogo di incontro. «È uno strumento capace di mettere in dialogo comunità, generazioni e culture diverse», sottolinea. «Non è soltanto intrattenimento: è un’occasione di crescita e di inclusione e un modo per costruire l’identità di una comunità».

Il cartellone. Sei i titoli in programma. L’Associazione Culturale Kainothomia delle Ombre APS di Oristano porta in scena “Il più bel giorno della vita”. Dal Veneto arriva la compagnia I Rabaltai APS di Castello di Godego con “La Badante”, mentre Chen’e Sentidu di San Gavino Monreale presenta “S’Arrisu de S’Arennada”. Da Sassari giunge La gatta sul tetto che scotta con “Gli elfi di Babbo Natale”. Il Gruppo Sardinia Màskaras di Terralba propone invece un’inedita commedia in lingua sarda, “Statzu Hotel de Tzia Gratzia ‘Cannas a bentu’ a Marceddì 2026”. Chiude l’elenco la produzione della casa: il Laboratorio Teatrale dei Bambini della Pro Loco Arborea con “Le Janas e la terra rinata”.

Uno sguardo alle nuove generazioni. Particolare attenzione è riservata ai giovani, con il laboratorio teatrale dei bambini e uno spettacolo riservato alle scuole. A raccontare il lavoro dei piccoli attori è ancora Panzica. «Il Laboratorio Teatrale dei Bambini della Pro Loco è uno dei cuori di questa rassegna», spiega. «Sotto la guida di Carlo Sechi, che lo dirige, i ragazzi imparano il teatro giocando e lavorando insieme e portano sul palco uno spettacolo che li avvicina alle leggende e alle tradizioni della nostra terra. Investire sui più piccoli significa investire nella trasmissione delle tradizioni attraverso strumenti creativi e partecipativi, che li rendono protagonisti. Vedere i bambini recitare davanti alla loro comunità li fa sentire parte di qualcosa e permette loro di crescere, imparando a conoscere e a custodire le proprie radici».

La rassegna rappresenta inoltre il punto di arrivo dell’attività culturale sviluppata durante l’anno dalla Pro Loco Arborea APS. «È il momento in cui restituiamo alla comunità il lavoro svolto», aggiunge il presidente Paolo Sanneris, «e rafforziamo il ruolo del teatro come luogo di dialogo e di incontro».