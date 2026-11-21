Un 29enne di Siamaggiore è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di droga. A casa aveva oltre 250 grammi di cocaina e tre chili di marijuana.

L’operazione dei carabinieri della Compagnia di Oristano è scattata venerdì pomeriggio quando l’uomo al volante della sua auto si è diretto in un’area vicino alla borgata agricola di Pardu Nou. Prima la perquisizione nel suo terreno, poi a casa e qui il 29enne avrebbe iniziato a dare segni di nervosismo. Poca collaborazione durante i controlli fino a quando i carabinieri hanno trovato la marijuana, suddivisa in vari involucri, bilancini di precisione e 2mila 600 euro in contanti. Poi una scatola di plastica con la cocaina: l’uomo aveva cercato di liberarsene lanciandola sopra una tettoia nel giardino. Il tentativo maldestro però non è sfuggito ai carabinieri.

Oggi in Tribunale l’udienza di convalida; il pm Valerio Bagattini ha chiesto la custodia in carcere, la difesa con l’avvocato Fabio Costa ha invece sollecitato una misura meno rigida e la giudice Chiara Lai ha disposto i domiciliari.