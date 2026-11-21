Il Comune di Villa Verde ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di prime case. L’intervento rientra all’interno delle disposizioni regionali in materia di contrasto allo spopolamento, dedicate ai comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti.

La finalità è quella di contrastare il fenomeno dello spopolamento nei piccoli comuni della Sardegna, mediante l’acquisto, la ristrutturazione o il restauro e risanamento conservativo di prime case di abitazione. Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa sostenuta e comunque entro il limite massimo complessivo di euro 15mila euro. Gli interessati potranno presentare la domanda entro il prossimo 30 novembre. L’istanza dovrà essere compilata in ogni parte e fatta pervenire agli uffici comunali tramite PEC (indirizzo tecnico.villaverde@legalmail.it), a mezzo raccomandata A/R o a mano inserendo la documentazione in busta chiusa.