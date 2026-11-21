La strada provinciale 17, che collega Milis a Paulilatino, è ormai in condizioni critiche. Buche, fondo stradale deteriorato e difficoltà di percorrenza stanno creando disagi ai cittadini e mettendo in difficoltà anche le aziende agricole che operano nella zona.

Per questo il Consiglio comunale di Milis, con la deliberazione del 12 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha chiesto alla Provincia di Oristano di programmare con urgenza gli interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria della strada.

Durante la seduta, la sindaca Monica Ortu ha ricordato le numerose iniziative già intraprese, anche insieme agli altri comuni interessati, per sollecitare una soluzione: «La strada ormai è impraticabile e pregiudica le aziende agricole che vi gravitano attorno». Nel dibattito è emersa la necessità di un intervento radicale, non limitato alla semplice bitumazione. Il consigliere Raimondo Deiola ha evidenziato l'importanza di rifare completamente la strada e realizzare anche cavalcafossi per favorire il deflusso delle acque, dando priorità ai tratti maggiormente danneggiati. Duro anche il commento del consigliere Gioachino Manca, che ha ricordato le numerose segnalazioni presentate negli anni: «Purtroppo adesso strada non ce n'è più. È una strada nata male».

È stato inoltre ricordato che già nel 2018, dopo le proteste di amministratori e cittadini, l'intervento si era limitato al posizionamento di cartelli di divieto di accesso. Il consigliere Franco Frongia ha richiamato anche un precedente stanziamento di 200mila euro per la progettazione, del quale, secondo una verifica effettuata, non risulterebbero attualmente fondi disponibili per la strada.

Al termine della seduta, gli amministratori di Milis, Bauladu e Paulilatino si sono riuniti direttamente lungo la SP 17, in prossimità del vascone antincendio, alla presenza del presidente della Provincia Paolo Pireddu. La richiesta condivisa è stata quella di destinare immediatamente risorse alla progettazione di un intervento straordinario, coinvolgendo il più possibile le comunità interessate. Il verbale sarà trasmesso ai Comuni di Bauladu e Paulilatino, alla Provincia di Oristano e all'assessore regionale ai Lavori pubblici. Ora i tre territori attendono risposte concrete.