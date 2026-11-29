Raid dei vandali nel rione di Sant’Efisio. Nel mirino sono finite alcune auto in sosta tra le vie Vinea Regum e Leonardo Alagon. Sono stati danneggiati gli specchietti retrovisori, e in alcuni casi non è stata risparmiata nemmeno la carrozzeria.

I vandali hanno agito indisturbati approfittando del fatto che quelle strade non sono vie di passaggio e soprattutto la sera non sono affatto trafficate. La mattina dopo sono stati i proprietari a trovare la sorpresa: ognuno accanto alla propria auto ha trovato vetri in frantumi, specchietti rotti e pezzi di plastica sparsi sul marciapiede.

Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine che hanno avviato subito gli accertamenti per fare luce sull’episodio e cercare di risalire ai responsabili. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.