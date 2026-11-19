Profondo cordoglio in città per la scomparsa dell’avvocata Valentina Sanna. Avvocata e presidente di Fidapa Oristano, si è spenta all’età di 52 anni dopo aver lottato contro un male incurabile.

In Tribunale tutti i colleghi, commossi, la ricordano, con affetto e stima per la professionalità.

Giovane appassionata e sempre impegnata, era alla guida della sezione oristanese della Federazione italiana donne arti professioni affari dal giugno dell’anno anno. E proprio Fidapa Sardegna sulla sua pagina Facebook ha voluto ricordarla. «Un dolore immenso colpisce la nostra associazione. Una notizia che ci lascia senza parole e che riempie di dolore tutta la nostra comunità associativa. La scomparsa di Valentina lascia un grande vuoto nella Fidapa e nei cuori di tutte coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e condividere con lei il percorso associativo – si legge – La presidente distrettuale Maria Gemma Moi, il Consiglio distrettuale e tutte le socie del Distretto Sardegna si stringono con sincero affetto alla famiglia di Valentina e alle amiche della Sezione di Oristano, condividendo questo momento di immenso dolore”, si conclude nella nota. “Ciao Valentina, il tuo ricordo resterà sempre con noi».

L’ultimo saluto si terrà domani alle 15.30 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Oristano.