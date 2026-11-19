I Mulini sono stati importanti protagonisti dell’economia pre-industriale del Montiferru. Indispensabili e preziosi per produrre la farina per fare il pane, alimento principe delle popolazioni del passato. Della storia di questi macchinari, insostituibili nell’800 e fino a buona parte del secolo scorso, parlerà Tore Vacca nel suo nuovo libro “Lungo le vie dei Mulini - Storia, architettura e paesaggio rurale tra Montiferru e Barigadu”. Presenterà domani venerdì 20 novembre presso il centro di aggregazione sociale-Ex Cantina, alle 18.30. Seguirà la conferenza con interessanti relazioni: Michele Valentino dell’Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica che illustrerà “Le forme dell'acqua - Architetture e infrastrutture dei mulini storici”. Quindi il mugnaio Peppino Cossu che tratterà dei “Mulini Tirizzas di Samugheo - Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale”. Tore Vacca parlerà dei mulini di Bonarcado e Seneghe nei documenti dell'Ottocento.

Organizza l’associazione culturale Tocoele, presidente Domenico Putzolu, che da tanti anni ormai si prodiga nella valorizzazione del territorio, con studi analitici su archeologia, archivi e documenti delle comunità e del paesaggio rurale del Montiferru. Patrocina l'evento culturale il Comune di Bonarcado.