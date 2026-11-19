Sono state giornate intense quelle vissute all’Othoca, tra gli istituti cittadini che hanno ospitato la XIX edizione del FestivalScienza, promosso e organizzato da ScienzaSocietàScienza di Cagliari e dal Consorzio Uno di Oristano, dedicata quest’anno al tema delle “Visioni”. Diciannove laboratori, dall’informatica alla meccanica, passando per l’elettrotecnica e il liceo scientifico delle scienze applicate, hanno trasformato aule e laboratori in un grande cantiere di idee, mentre cinque conferenze distribuite in due giorni hanno declinato il tema in chiave di “Visioni di tutela”. A fare gli onori di casa sono state le studentesse e gli studenti, protagonisti attivi di tutto il festival.

La tutela della verità. Ad aprire il festival è stato l’incontro “Visioni di tutela della verità”, in cui Gaia Daga ha dialogato con l’avvocato Angelo Lino Murtas, ex vicequestore, sul metodo investigativo e sull’uso della scienza al servizio della giustizia. «Ci ha colpito come le tecniche di indagine siano cambiate nel tempo», ha spiegato Daga. «La scienza non è un contorno, ma lo strumento con cui si cerca la verità e ascoltare chi ha vissuto quel lavoro in prima persona è stato diverso da qualsiasi lezione». A seguire, la conferenza “A origa parada”, dedicata alle intercettazioni ambientali e telefoniche come fonte di verità processuale. Sul palco Francesco Cuozzo, accompagnato dal suo maestro poetico in lingua sarda, nonché perito linguistico forense Antonio Ignazio Garau, che ha guidato i presenti in attività pratiche di linguistica giudiziaria applicata al sardo. «Abbiamo scoperto che una parola, un accento, una sfumatura possono cambiare il senso di una prova», ha raccontato Cuozzo. «La nostra lingua diventa così uno strumento di precisione, e anche una responsabilità».

La tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. La seconda giornata si è aperta con la tutela ambientale, con l’ospite d’eccezione Licia Colò, giornalista e conduttrice televisiva, che con la sua lunga esperienza di viaggiatrice e divulgatrice ha parlato di sostenibilità e della necessità di proteggere il pianeta per le generazioni future, rispondendo alle domande di Marco Zucca. «Ha un modo di raccontare l’ambiente che rende tutto vicino», ha commentato Marco. «Ci ha ricordato che le risorse non sono infinite e che le scelte di oggi pesano sul domani». Poi lo sguardo si è spostato sul : un percorso dalla nascita delle prime norme di tutela dei beni culturali, fino agli strumenti moderni di valorizzazione partecipata, in cui cittadini e studenti diventano custodi attivi della memoria collettiva. «Prendersi cura di un monumento significa prendersi cura di chi siamo», ha sottolineato Samadi.