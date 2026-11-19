Venerdì 20 novembre, a Gonnostramatza, ultimo appuntamento del ciclo “Le Giornate di Carla”, promosso dal Comune e organizzato da Nabui. In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, venerdì 20, è in programma “Atelier: Il paese dei bambini”, una giornata di laboratori per bambini e bambine, dedicata al gioco e alla partecipazione, a cura di Marta Pala.

Uno spazio pensato per riconoscere ai più piccoli un ruolo attivo nella vita della comunità e dare concretezza al principio secondo cui l’infanzia non è soltanto una fase da proteggere, ma una parte della società da ascoltare e coinvolgere. Marta Pala accompagnerà bambine e bambini in una giornata di laboratori creativi dedicati ai diritti, alla libertà di espressione e al superamento degli stereotipi.

Attraverso attività educative, gioco e creatività, i più piccoli saranno invitati a immaginare e costruire insieme un mondo più libero, inclusivo e gentile. Gli appuntamenti sono previsti, alle 10.30, Scuola dell’Infanzia, con i piccoli dai 3 ai 5 anni; alle 16.30, nella struttura polivalente in località “Serzela”, con i bambini dai 6 ai 10 anni.