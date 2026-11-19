Inseguimenti, minacce e aggressioni. I cittadini di Cabras non si sentono più al sicuro come una volta. Per questo motivo il consigliere comunale Antonello Manca ha annunciato una raccolta firme e una manifestazione popolare pacifica per portare all'attenzione delle istituzioni le preoccupazioni dei cittadini.

«Cabras ha bisogno di risposte concrete in materia di sicurezza, legalità e gestione delle situazioni di disagio che interessano il territorio, comprese quelle legate alla presenza e alla gestione dei centri di accoglienza - scrive Manca in una nota - Le preoccupazioni espresse da numerosi cittadini meritano ascolto, attenzione e risposte da parte delle istituzioni e delle autorità competenti. Il diritto all’accoglienza deve andare di pari passo con il rispetto delle regole, delle persone e della comunità che ospita. L’integrazione deve essere un percorso serio, basato sulla responsabilità reciproca, sulla convivenza civile e sul rispetto della legalità».

Nel frattempo, Manca chiede controlli più efficaci e costanti sul territorio, interventi tempestivi contro ogni forma di criminalità, verifiche puntuali sul rispetto delle regole da parte degli ospiti dei centri di accoglienza, percorsi concreti di integrazione e responsabilizzazione, maggiore tutela dei minori, delle donne e delle famiglie e risposte chiare e verificabili da parte delle istituzioni e delle autorità competenti.

«Per dare voce alle richieste dei cittadini e portarle direttamente nelle sedi istituzionali, promuoverò una raccolta firme e una grande manifestazione popolare, pacifica e civile. Sarà un’occasione per esprimere democraticamente le preoccupazioni della comunità, chiedere interventi concreti e sollecitare un confronto serio con tutte le istituzioni interessate. L’invito è rivolto a tutta la popolazione: partecipare significa contribuire attivamente al futuro del nostro Paese». Manca ringrazia poi l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale «per il lavoro quotidiano svolto a tutela della sicurezza, della legalità e dei cittadini. È arrivato il momento di dare voce ai cittadini e trasformare le preoccupazioni in richieste concrete».