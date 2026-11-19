All’interno delle iniziative proposte per la “Settimana Nazionale Nati per Leggere 2026”, anche la Biblioteca comunale di Gonnoscodina ha previsto un evento ad hoc.

La struttura, infatti, ha deciso di aderire organizzando l’appuntamento intitolato “Andiamo Diritti alle Storie. Leggimi perché così stiamo insieme”.

Nel pomeriggio di giovedì 19 novembre, dalle 17 alle 18, la struttura presenterà alcune proposte di lettura dedicate ai bambini dai 0 ai 6 anni.

La partecipazione all’iniziativa è libera. Inoltre, dal 12 al 20 novembre, in orario di apertura, la biblioteca invita mamme, papà, nonni, zii e bambini per le “Letture in Biblioteca”, con i libri consigliati dalla “Guida di Nati per Leggere”.