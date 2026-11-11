I ritardi del nuovo bando per i parcheggi a pagamento riaccendono lo scontro tra Oristano al Centro e gli ex alleati della maggioranza. Nel mirino di Giuliano Uras, firmatario di un’interpellanza assieme a Roberto Pisanu, i mesi trascorsi senza arrivare alla nuova gara. «Se la bozza era pronta a novembre, il sindaco avrebbe potuto portarla in Giunta e dare il via libera. Perché non è che cambia un assessore e cambia la politica del Comune», ha osservato in aula, facendo riferimento al periodo in cui Massimiliano Sanna aveva assunto anche l'interim all'Urbanistica dopo l'uscita di Ivano Cuccu. Poi l’affondo sulle promesse di cambio di passo: «Accidenti alla faccia della velocità e della chiarezza».

Secondo il consigliere, il nuovo bando ripropone sostanzialmente il progetto iniziale: «Nella sostanza quella proposta di novembre è quella che poi è stata deliberata». E sulla proroga tecnica ha aggiunto: «L’indecisione e lo scollamento che ci sono in questa maggioranza e in questa Giunta non sono un problema tecnico».

Angioi ha ricostruito quanto accaduto dopo il suo ingresso in Giunta, ad aprile 2026. «Tra le prime azioni ho chiesto quale fosse la situazione», ha spiegato, precisando di aver ricevuto dagli uffici, il 14 aprile, la bozza di deliberazione e la comunicazione sull’avvio della proroga tecnica. La gara non è stata pubblicata entro il primo maggio, ha chiarito, «perché non esisteva una delibera di indirizzo approvata dalla Giunta».

L’assessore ha inoltre evidenziato le carenze della prima bozza negli indirizzi politici e nella visione complessiva del servizio. La revisione ha portato alla riduzione del 20% degli stalli blu, da 1.295 a 1.036, all’introduzione di 66 posti a rotazione veloce, nuovi abbonamenti anche su strada e una quota di parcheggi gratuiti per i residenti della Ztl. La proposta definitiva, completa dei pareri tecnici e contabili, è stata trasmessa il 29 giugno.