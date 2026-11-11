Manca poco più di mezzo anno alle elezioni comunali, ma il clima politico terralbese sembra già riscaldarsi. Dopo Oristano, Terralba è d'altronde il centro più popoloso in cui si tornerà alle urne in primavera e questo crea inevitabilmente grande interesse anche per possibili risvolti regionali e provinciali.

È bastato annunciare la discesa in campo del gruppo culturale «Alziamoci», che venerdì chiamerà a raccolta i cittadini, perché a molti apparisse chiaro come la volata per il rinnovo del Consiglio sia già partita. La domanda che si fanno tutti riguarda infatti il legame tra l'associazione e le elezioni. A fugare ogni dubbio ci pensa il consigliere comunale Gabriele Espis, che presenta il gruppo insieme a Francesca Basile. «È la domanda che si stanno facendo tutti – spiega – però, siccome non vogliamo trarre in inganno nessuno, la risposta è no, non c'è ancora niente. È una cosa che avevamo in cantiere già da qualche anno, per smuovere questa sorta di apatia, non solo per la politica ma anche per la vita comunitaria di Terralba».

E a proposito di voci sulle candidature è più esplicito: «Non abbiamo parlato di lista, anche se tutti stanno pensando quello, lo capisco, c'è voglia di ricambio, però no: non è un gruppo politico, non è una lista politica. È solo un gruppo culturale che si sta interrogando su dove dovrebbe andare il paese».

Smentisce anche le anticipazioni su di lui come candidato sindaco. «Ad oggi non c'è stata nessuna riunione con gli altri consiglieri di minoranza – evidenzia – girano un sacco di voci, ma è tutto da valutare. Vogliamo solo che la gente torni a parlare di certe tematiche e seminare qualcosa, in modo che si svegli da questo torpore».

Ecco allora, secondo i promotori, il vero senso dell'iniziativa con il gruppo culturale «Alziamoci», che vuole stimolare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, culturale e politica della comunità, creando spazi di condivisione, formazione e informazione.

«Con Alziamoci vogliamo offrire ai cittadini un'occasione concreta per tornare a confrontarsi sul futuro della nostra comunità», spiegano i portavoce. Il primo passo sarà la rassegna F.e.m.i.n.a.s., con l'incontro inaugurale venerdì 13 novembre alle 18.30 al Teatro Comunale, dedicato alle soluzioni abitative. Poi si parlerà di aree verdi, imprenditoria e occupazione, patrimonio storico, culturale ed enogastronomico, disoccupazione giovanile, fuga dei talenti e strategie contro lo spopolamento.