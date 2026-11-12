Incidente questa mattina, attorno alle 7:30, sulla strada provinciale 23 nel tratto che collega Abbasanta e Fordongianus.
La conducente di un’utilitaria ha urtato violentemente contro un muretto a secco adiacente la carreggiata dopo aver perso il controllo dell’auto.
Sul posto i vigili del fuoco che, in collaborazione col personale del 118, hanno estratto la conducente dall’auto mettendo poi in sicurezza l’area.
La donna è stata poi trasportata in ospedale a Oristano in via precauzionale.
Sul posto anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.
(Unioneonline)