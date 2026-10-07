Il gelo tra Sardegna al Centro 20Venti e il sindaco Massimiliano Sanna torna a soffiare forte in Consiglio comunale. La sorpresa arriva quando i lavori del Consiglio comunale sembrano ormai avviati verso la conclusione: l’assessore alla Viabilità Paolo Angioi, espressione di Sardegna al Centro 20Venti, prende la parola e annuncia il ritiro della proposta di approvazione del Piano Urbano del Traffico. Un punto destinato a tornare negli uffici per essere rivisto.

Angioi elenca in Aula le ragioni della decisione. Il primo motivo è che «il testo della proposta è superato da nuovi elementi» emersi dalle deliberazioni della Giunta sulla gestione dei parcheggi. Ma ci sono anche problemi nel documento. La relazione, spiega, presenta «diverse criticità, sia in termini di refusi che di errate rappresentazioni della sostanza».

L’assessore entra nel dettaglio: «C’è un’errata indicazione della Ztl, degli orari delle zone, manca l’area della zona pedonale urbana, manca l’analisi sull’ingresso di Brabau». E ancora: nel documento viene indicato «un parcheggio in via Ghilarza che non esiste».

A queste ragioni tecniche si aggiungono «motivazioni di carattere politico». C’è poi un ulteriore elemento: «Il Put non è obbligatorio per i Comuni sotto i 30 mila abitanti». Da qui la richiesta di «ritirare la proposta in oggetto e restituirla al dirigente dello Sviluppo del territorio per procedere con la revisione».

Ma il passaggio va oltre il destino del Put. È braccio di ferro tra 20Venti e il sindaco Massimiliano Sanna, dopo lo scontro della scorsa settimana sulla proroga del servizio dei parcheggi. Il gruppo torna in Aula, ma lo fa segnando ancora una volta una distanza dalle scelte dell’Amministrazione. Ora la palla passa al primo cittadino. Resta da capire quale sarà la sua reazione e, soprattutto, se il nuovo strappo possa avere conseguenze anche sulla Giunta.

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