Ad Albagiara, mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, iniziativa dedicata alla “Giornata contro la Violenza sulle Donne”. La due giorni è stata ideata dal Servizio Civile che opera nel paese, in collaborazione con il Comune e con il contributo del Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano. Mercoledì 25, nello spazio accanto al Comune, dalle 9.30, apertura dello stand “Spazio Solidale”, dove sarà possibile trovare materiale informativo, gadget e lavoretti realizzati dalle donne del Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano.

Alle 11, invece, inaugurazione della panchina rossa, simbolo permanente contro la violenza sulle donne. Giovedì 26, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 in poi, lo “Spazio Solidale”. Alle 17.30, nei locali del centro sociale, il film documentario “Donne Dentro”, di Marzia Pellegrino. A seguire si terrà un dibattito e i commenti con le esperte del centro. Il ricavato della vendita del gadget e dei lavoretti sarà devoluto come donazione al Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano.