Un nuovo servizio bancario per il cittadino. Finalmente dopo tanti anni il paese ha il suo primo sportello bancomat, in seguito alle ripetute richieste da parte delle amministrazioni comunali e degli utenti, costretti a prelevare nei paesi vicini. Il Banco di Sardegna ha risposto: dopo alcuni lavori di installazione da qualche giorno infatti è operativo il dispositivo Atm, che implementa i servizi della filiale scanese.

Il dispositivo Atm di ultima generazione è installato nella sede di via Del Monte, è dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con dispositivi di sicurezza, tra cui il sistema di macchiatura delle banconote e il sistema anti-clonazione delle carte di credito. La nuova apparecchiatura è dotata di un lettore barcode per le operazioni dedicate.

Si possono effettuare: prelievo di denaro contante e tutte le altre interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte di debito, e anche pagamento bollettini, per tutta la settimana 24 ore al giorno. Il dispositivo è fruibile dai correntisti del Banco di Sardegna e di altre banche, e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali.

Il sindaco Antoni Flore Motzo: «ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità il Banco di Sardegna, questo nuovo servizio rappresenta un’importante opportunità per i cittadini e un ulteriore passo avanti nel miglioramento dei servizi a disposizione. Consentirà il prelievo di contanti, agevolando le operazioni quotidiane, garantendo maggiore comodità e autonomia, soprattutto alle persone anziane e a chi ha difficoltà a raggiungere i centri più grandi».