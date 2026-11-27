Nuovo asfalto in arrivo in tre strade di Oristano. La prossima settimana il Comune interverrà nelle vie Firenze, Venezia e Cagliari, dove il cantiere interesserà il tratto compreso tra la rotatoria di piazza Manno e l’autostazione Arst.

Gli interventi prevedono la fresatura dell’asfalto esistente e la successiva posa del nuovo tappeto bituminoso. I lavori comporteranno alcune modifiche temporanee alla circolazione: nelle strade interessate sarà vietata la sosta dei veicoli e, durante le operazioni, verrà istituito il senso unico alternato, regolato dalla segnaletica e dalla presenza di movieri.

Particolare attenzione per via Cagliari, dove il traffico in ingresso da Oristano Nord sarà deviato sulla via Ugo Foscolo per consentire l’esecuzione delle opere.

Il programma rientra nel progetto comunale di «Manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana», finanziato con 700mila euro. I lavori sono stati affidati alla Sarda COGE Srl di Viddalba.

«Stiamo portando avanti un programma di interventi per migliorare la qualità della viabilità cittadina e garantire strade più sicure», dichiara il sindaco Massimiliano Sanna. L’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri aggiunge: «Le bitumature consentiranno di ripristinare il manto stradale e migliorare la sicurezza e la funzionalità delle strade», invitando gli automobilisti a prestare attenzione alle modifiche temporanee della circolazione.