Oristano, housing via Lepanto: il Consiglio boccia la mozione

La bocciatura in Consiglio non ferma Fulvio Deriu. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia torna alla carica sull’housing sociale di via Lepanto e rilancia la richiesta di un intervento della Regione Sardegna, questa volta rivolgendosi direttamente al sindaco Massimiliano Sanna e all’assessore all’Urbanistica. Una mossa che aveva già annunciato dopo la mancata approvazione della mozione in aula, finita sotto con 12 voti contrari e 10 favorevoli.

Con una nuova istanza protocollata il 14 novembre, Deriu chiede che l’intero fascicolo tecnico-amministrativo relativo all’intervento edilizio venga trasmesso alla Regione, accompagnato da una richiesta formale di verifica sulla conformità dell’opera al Piano urbanistico comunale. Nel mirino ci sono i presupposti per l’eventuale esercizio dei poteri regionali di annullamento, previsti dalla legge regionale 23 del 1985 e dal Testo unico dell’edilizia.

Deriu prende atto della bocciatura politica, ma contesta che possa chiudere la questione: «La mancata approvazione di un atto di indirizzo politico non determina, di suo, l’automatica archiviazione delle questioni di legittimità che ne costituiscono il presupposto». E aggiunge che la legittimità urbanistico-edilizia dell’intervento «non può essere determinata dall’esito di una votazione consiliare».

La richiesta è precisa: sindaco e assessore dovranno attivarsi entro 15 giorni, trasmettendo alla Regione titoli edilizi, elaborati progettuali, atti istruttori e sentenze amministrative. Deriu chiede inoltre copia della comunicazione e degli estremi di protocollo. Se l’amministrazione non intenderà procedere, dovrà motivare formalmente il diniego. La partita su via Lepanto, dunque, non si chiude con il voto dell’aula.