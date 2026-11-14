Sono stati condannati in primo grado a 5 e 4 anni i due presunti responsabili della rapina messa a segno nel dicembre 2023 nell’ufficio postale di Ollastra.
I malviventi, a volto coperto e con una pistola in pugno, minacciando la direttrice dell’ufficio si fecero consegnare 34mila euro prima di darsi alla fuga.
Le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Oristano hanno portato all’arresto dei due uomini: un ragazzo all’epoca 21enne e un 34enne ritenuti gli autori materiali del colpo, mentre un 47enne ritenuto loro complice fu sottoposto ai domiciliari. Tutti noti alle forze dell’ordine.
Le condanne del Tribunale di Oristano (5 anni di reclusione più l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per uno, 4 anni di reclusione più l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per l’altro) confermano il quadro ricostruito dall’attività dei carabinieri.
(Unioneonline)