Domenica 18 ottobre la pista di Corte Baccas torna a ospitare cavalli e cavalieri con la Corsa all’Anello e le Pariglie, organizzata dall’Associazione culturale Cavalieri de sa Sartiglia. Da settimane l’associazione è al lavoro sul tracciato, con interventi e sistemazioni necessari a renderlo il più possibile idoneo allo svolgimento della manifestazione.

La mattina, dalle 10.30, sarà il momento della Corsa all’Anello. Ogni partecipante avrà a disposizione due passaggi e sarà considerata la migliore delle due discese, valutando l’anello centrato e il tempo. La rilevazione cronometrica sarà affidata alla Federazione Cronometristi e riguarderà i circa 150 metri della parte centrale della corsa.

Il montepremi è di 3.000 euro: 1.500 al primo classificato, 1.000 al secondo e 500 al terzo. Per quarto e quinto sono previste attrezzature offerte dalla Selleria di Ottavio Figus. La quota di iscrizione è di 50 euro.

Dalle 15, invece, spazio alle Pariglie, con le evoluzioni dei cavalieri in pista. La giornata avrà anche una dimensione internazionale, con delegazioni provenienti da Minorca, Croazia, Zante, Narni e Sulmona, realtà accomunate da antiche tradizioni equestri.

Il Comune di Oristano ha concesso il patrocinio alla manifestazione e un contributo di 1500 euro.

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