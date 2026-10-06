Incidente nella tarda martedì di oggi nel centro dì Ghilarza. Un sessantunenne, di origine marocchine ma da tempo residente in paese, è precipitato dal tetto della casa, in cui vive in affitto.

Stava sistemando la copertura di onduline dopo la pioggia di ieri notte quando la tettoia ha ceduto e lui è finito nel sottotetto facendo un volo di circa di due metri.

Immediato l’allarme, il 61enne è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Nuoro con codice rosso.

Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. 

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