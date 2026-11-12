Grave incidente al chilometro 96 della nuova statale 125, tra Cardedu e Bari Sardo in Ogliastra. Una persona è deceduta e si segnalano feriti.

La vittima è Luca Rubiu, 41 anni, guardia giurata di Lanusei.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, la dinamica dello scontro è in fase di accertamento.

Il traffico è stato deviato lungo la viabilità alternativa in direzione nord al km 93 (svincolo Cardedu/Tortolì), mentre in direzione sud la deviazione è predisposta al km 97 (svincolo per Bari Sardo).

Sul posto sono intervenuti Echo Lima 3, l’elicottero dell’Areus decollato da Elmas, i vigili del fuoco di Tortolì, le forze dell’ordine e il personale del 118.