La Asl Ogliastra ha predisposto un'informativa con tutte le indicazioni utili per cittadini, allevatori e attività produttive per la prevenzione della diffusione dei virus West Nile, Usutu e delle altre malattie trasmesse da insetti vettori. Il documento arriva dopo che l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, centro di referenza nazionale per i virus West Nile e Usutu, ha confermato la presenza del virus Usutu in un gruppo di zanzare catturate a Girasole, in località Birdesu.

Le analisi sullo stesso campione escludono la presenza del West Nile. Su indicazione del servizio di Sanità animale, il Comune di Girasole aveva già adottato in un'ordinanza tutte le principali misure di prevenzione.

«Il riscontro è il risultato del piano di sorveglianza delle arbovirosi e, in particolare, della sorveglianza entomologica - spiega Roberto Costa, sostituto del direttore della Sanità animale della Asl Ogliastra -. Attraverso la rete di trappole attive sul territorio è stato possibile individuare il virus Usutu in un pool di zanzare della specie Culex pipiens, la comune zanzara domestica. È proprio questo lo scopo della sorveglianza: intercettare per tempo la circolazione dei virus nell'ambiente, prima che compaiano casi negli animali o nell'uomo, e attivare subito le misure di prevenzione. Il virus Usutu ha infatti lo stesso ciclo biologico del virus West Nile: entrambi circolano tra gli uccelli selvatici, che ne sono il serbatoio naturale, e sono trasmessi dalle stesse zanzare. Per questo il virus Usutu funziona come una sentinella: la sua presenza ci permette di rafforzare per tempo la prevenzione anche nei confronti del West Nile. Continueremo a monitorare con attenzione l'area - conclude - in stretta collaborazione con il Comune e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna».

La Asl ricorda che occorre eliminare i ristagni d'acqua, anche piccoli, dove le zanzare depongono le uova, usare repellenti e zanzariere e indossare abiti coprenti, soprattutto dal tramonto all'alba.

(Unioneonline)