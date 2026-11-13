C’era una chiesa che non bastava a contenere il dolore. E c’era una folla fuori dalla cattedrale di Santa Maria Maddalena, in silenzio, per dare l’ultimo saluto a Luca Rubiu, la guardia giurata di 45 anni, di Lanusei, morta nell’incidente di mercoledì al chilometro 96 della Statale 125 Orientale, tra Cardedu e Bari Sardo.

Il rito, oggi pomeriggio, è stato celebrato dal viceparroco don Luigi Murgia, che ha avuto parole di conforto per i genitori Geppe e Bruna, per la compagna Tatiana, per il fratello Matteo e per tutta la famiglia.

Davanti all’altare, la bara in noce scuro, il cuscino e le rose rosse e bianche. Intorno, i colleghi, gli amici di una vita, tutta Lanusei. Un addio composto, ma straziante. Come quando una comunità intera si stringe e non trova le parole.