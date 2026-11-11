Il virus è arrivato in silenzio, con le ali di una zanzara. Non ha lasciato tracce visibili. È arrivato in una notte d’ottobre, portato da una zanzara comune. Il 15 ottobre, nelle campagne di Birdesu, una trappola entomologica posizionata nell’ambito della sorveglianza prevista dal Piano nazionale arbovirosi ha catturato un pool di zanzare della specie Culex pipiens. Sembrava un controllo di routine. Invece, quel campione, conferito il 30 ottobre all’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise di Teramo, ha cambiato tutto.

Il 2 novembre è arrivato il verdetto, nero su bianco nel rapporto di prova: positivo al virus Usutu. Negativo, invece, per West Nile virus. È la prima conferma ufficiale di circolazione del virus Usutu nel territorio comunale di Girasole. C’è un passaggio che gli esperti considerano cruciale. Per l’analogia dei cicli di trasmissione (stessi vettori, stessi ospiti, stessi ambienti) la presenza di Usutu «costituisce anche un indicatore di rischio per la circolazione del virus West Nile nella medesima area geografica».

Il sindaco di Girasole Lodovico Piras, che è anche il delegato provinciale per l’Ambiente, ha disposto un’ordinanza con una serie di prescrizioni, alcune delle quali rivolte anche ai privati, fra cui quella di non abbandonare in spazi aperti oggetti e contenitori con ristagno d’acqua e di chiudere contenitori e serbatoi con coperchi o teli.